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الخميس، 03-12-2020 03:46 م

بريطانية أصابتها هلوسات لأشهر بعد وجبة سوشي.. واكتشاف صادم من الأطباء! - صورة

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الوكيل الاخباري - أصابت امرأة في الرابعة والثلاثين من عمرها، الأطباء الذين كانوا يتابعون وضعها الصحي بالحيرة، وذلك لمعاناتها من الهلوسات والأرق لشهور، قبل أن يكتشفوا السبب وراء هذه الحالة.

وبعد شهور من معاناتها، توصل الفريق الطبي الذي يشرف على السيدة التي تم تعريفها باسم "جي سي" حفاظا على خصوصيتها، إلى أنها تعاني من مشكلة في معدتها، مما سبب لها هلوسة وأرقا وسلس بول لفترة طويلة.

وعقب سلسلة من الفحوصات، اكتشف الأطباء وجود دودة شريطية عملاقة في معدة السيدة، ظلت عالقة لتسعة أشهر، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

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ونقلت الصحيفة عن "جي سي" قولها، إنها شعرت بآلام في بطنها بعدما تناولت "سوشي" كان موجودا في ثلاجتها منذ أكثر من خمسة أيام، لكنها لم تعر الأمر اهتماما كبيرا.


وبعد مرور عدد من الأيام، بدأت السيدة تعاني من الأرق، كما شعرت بتسارع في نبضات قلبها، إلى جانب تقلصات في المعدة.

وبعد أشهر من المعاناة، خضعت "جي سي" لعدد كبير من الفحوصات الطبية وأدخلت المستشفى، حيث اكتشف الأطباء بعد سلسلة من الاختبارات على براز المريضة وجود دودة شريطة، وآلاف البيوض الخاصة بها.

وكانت الدودة الشريطية المكتشفة في بطن المرأة من نوع يطلق عليه العلماء اسم "العوساء" أو "الشريطية العريضة"، التي تعد من أكبر الديدان التي يمكن أن تصيب البشر، وقد يصل طولها في بعض الأحيان إلى 9 أمتار.

ويعرف عن هذه الدودة الشريطية أنها تتغذى على الأطعمة التي يتناولها البشر، وقد استخدم عقار "البرازيكوانتيل" لتخليص "جي سي" منها.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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