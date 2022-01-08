بريطانية تقتل أطفالها الثلاثة خنقا..والمحكمة تبرئها - صورة

الوكيل الإخباري - في جريمة مروعة قتلت أم بريطانية أطفالها الثلاثة خنقاً، وذلك أثناء معاناتها من الاكتئاب، رغم مناشدة أحد أطفالها البائسة لوقفها متسائلاً عما تفعله ولماذا.

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وكشف الأب أندرو ماكجينلي أنه لا يستطيع التوقف عن سماع الكلمات الأخيرة لابنه كونور الذي صرخ لتتوقف أمه عن قتله مستخدمة كيساً وشريطاً لاصقاً لخنقه.





وقال إن زوجته ديردري مورلي، البالغة من العمر 44 عاماً، قتلت الأطفال الثلاثة ، في منزلهما بدبلن في يناير 2020.

وكشفت المحكمة، أن الأم كانت ترغب بالموت مع أطفالها، حيث حاولت قبل أن تخنقهم تخديرهم.



واستمعت المحكمة إلى كيفية إصابة مورلي بمرض اكتئابي ذهاني حاد، حيث كانت تعاني من الاضطراب العاطفي ثنائي القطب من النوع الثاني، وهو اضطراب عقلي معروف .









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