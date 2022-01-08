السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

"العربية للطاقة المتجددة": الأردن من أوائل الدول في التحول الطاقي

الصفدي يلتقي مع وزير الدفاع الألماني

التعليم العالي: لا يوجد ملحقية ثقافية في كازاخستان ونتابع مع الخارجية

أسعار الذهب محليا

الأردن وسوريا… خطوات متسارعة نحو انفتاح اقتصادي بعد سنوات الإغلاق

475 ديناراً متوسط رواتب متقاعدي الضمان

التربية توضح حول تصحيح الامتحانات التكميلية 'التوجيهي'

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وفيات السبت 8-1-2022

المراكز التي يتوافر فيها مطعوم كورونا بدون موعد - أسماء

السبت، 08-01-2022 11:06 ص

بريطانية تقتل أطفالها الثلاثة خنقا..والمحكمة تبرئها - صورة

2584190_1564731906


الوكيل الإخباري - في جريمة مروعة قتلت أم بريطانية أطفالها الثلاثة خنقاً، وذلك أثناء معاناتها من الاكتئاب، رغم مناشدة أحد أطفالها البائسة لوقفها متسائلاً عما تفعله ولماذا.

اضافة اعلان

 

وكشف الأب أندرو ماكجينلي أنه لا يستطيع التوقف عن سماع الكلمات الأخيرة لابنه كونور الذي صرخ لتتوقف أمه عن قتله مستخدمة كيساً وشريطاً لاصقاً لخنقه.

وقال إن زوجته ديردري مورلي، البالغة من العمر 44 عاماً، قتلت الأطفال الثلاثة ، في منزلهما بدبلن في يناير 2020.

 

وكشفت المحكمة، أن الأم كانت ترغب بالموت مع أطفالها، حيث حاولت قبل أن تخنقهم تخديرهم.

 

واستمعت المحكمة إلى كيفية إصابة مورلي بمرض اكتئابي ذهاني حاد، حيث كانت تعاني من الاضطراب العاطفي ثنائي القطب من النوع الثاني، وهو اضطراب عقلي معروف . 

 





البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
139828_Untitled-9

مزارع تركي يلبس أبقاره نظارات واقع افتراضي لتحسين إنتاج الألبان - شاهد

tbyb-ywn-f-lmnswr

متضررة تكشف تفاصيل فقد بصرها على يد طبيب في السعودية - فيديو

image (7)

بطل سلسلة مارفل..بيع النسخة الأولى من قصة العملاق هالك بـ490 ألف دولار

3943969

وفاة أقدم محارب أمريكى شارك فى الحرب العالمية الثانية

image (6)

منازل ذكية تتكيف مع ارتفاع مستويات البحار في افريقيا

aerial-view-Cairo-Egypt

شاهد.. أم تحاول إنقاذ ابنها بعد اشتعال النيران به في مصر

أخبار متعلقة
INAF_20220101004824967

بريطانيا...مصرف يوزع 130 مليون جنيه استرليني بالخطأ

main_image61ce0d5ae8b18

العثور على خفاش اعتُقد أنه انقرض .. مختبئا!

Doc-P-897460-637752360807458290

نفوق جماعي لطيور بفن في اسكتلندا

welada

الشرطة البريطانية تفك لغز أم الرضيع 'المختفية'

1043129387_0_15_1920_1222_1920x0_80_0_0_0ce0c08052dcb84a4fe817ecdd918c5d

بريطانيا ...لص يتسبب بحالة طوارئ للشرطة بعد سرقة 15 ثعبان