بريطانية تنفق 4000 جنيه إسترليني شهريا لترفيه حمامتين - صورة

الوكيل الإخباري - تنفق امرأة بريطانية "مجنونة بالحمام" 4000 جنيه إسترليني سنويًا على تصميم ملابس لحمامتين، اللتين تستمتعان بغرفة نوم مكيفة وخزانة ملابسهم وحتى التنزه في عربة أطفال فاخرة.

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أنقذت ميغي جونسون، البالغة من العمر 23 عامًا، حمامتيها الأليفتين، بعد أن عثرت عليهما مهجورتين ومعرضتين للخطر.



قامت محبة الحيوانات برعايتهما صحياً، وإطعامهما يدويًا بأنبوب على مدار الساعة لمدة ستة أسابيع حتى أصبحتا أليفتين ومحبتين مثل أي حيوان أليف عادي.



تعيش الحمامتان الآن "حياة الرفاهية" مع هدايا أعياد الميلاد، ومجموعة من الدمى اللينة، وحتى التنزه خارج المنزل في عربة أطفال خاصة تسمح لكل طائر بالاستمتاع بمحيطه بأمان من مقصورته الشبكية، بحسب "ديلي ميل".

وعلى الرغم من التعليقات القاسية من الناس، الذين وصفوا الطيور بأنها "فئران طائرة"، إلا أن ميجي تصر على أنها حيواناتها أليفة ورائعة و"تستحق فرصة" مثلها مثل أي حيوان آخر.



جنباً إلى جنب مع عصفورين آخرين تم إنقاذهما ويعيشان في متجر مستلزمات الحيوانات الأليفة الخاص بها، تنفق محبة الحيوانات ما يصل إلى 4000 جنيه إسترليني شهريًا على طيورها المدللة.





المصدر - البيان

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