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الإثنين، 09-11-2020 11:25 ص

بريطاني فائز باليانصيب يهدي حماته حديقة حيوان - صور وفيديو

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الوكيل الاخباري - فاجأ الفائز بالجائزة الكبرى ليانصيب مسابقة EuroMillions في بريطانيا، والذي صنف على أنه أصغر فائز بتاريخ الجائزة، حماته بهدية فريدة من نوعها قبل عيد ميلادها.

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وقام مات توفام، بإهداء حماته حديقة حيوان، منفقا عليها مبلغا وصل لـ600 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 780 ألف دولار.

 


فوالدة زوجة توفام، التي كانت تشرف على الموقع المخصص للزيارة بحديقة راشمور كانتري فارم بارك في بلدة لاوث في مقاطعة لينكولنشاير في المملكة المتحدة مع ابنتيها جايد وأليشيا، أصبحت المالكة الجديدة للحديقة.


وقام توفام وزوجته بإنفاق المال لملء الحديقة بالحيوانات، كالخيول والخنازير وماعز البيجمي وحيوانات اللاما والبط، كما اشتروا عددا من الصقور والنسور وعقاب البحر، بحسب ما نقل موقع "ديلي ميل".

 


يذكر بأن توفام كان قد ربح الجائزة الكبرى، في شباط/فبراير 2012، ليقوم بعدها بإنفاق بعض من المال على شراء بيت أحلامه، وذلك بشراء قصر يعود إلى الثلاثينيات في منطقة آدم هيلز في مدينة نوتنغهام الإنجليزية مقابل 1.2 مليون جنيه استرليني.


يذكر بأن توفام ربح الجائزة الكبرى التي وصلت لـ45 مليون جنيه إسترليني (59.2 مليون دولار)، وهو يبلغ من العمر 23 عاما فقط.




 



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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