بريطاني يخدع مليونيرة ويسرق منها 141 ألف جنيه إسترليني

الوكيل الإخباري - وجد محتال بريطاني أسهل طريقة إلى قلب سيدة بريطانية ادعاء حبها ليسهل عليه سلب أموالها. وادعى المحتال أنه رجل أعمال ناجح لديه استثمارات كبيرة، لتكتمل عملية خداع المليونيرة التي التقى بها في تطبيق «Tinder»، وفقا لما استمعت إليه المحكمة في بريطانيا



ووعد ريتشارد ديكستر، 37 عاما، الضحية البريطانية أمريتا سيباستيان بأنه على وشك تحقيق مكاسب ومبالغ كبيرة بعد أن أخبرها أنه حصل على براءات اختراع لتكنولوجيا الأدوية الحيوية القيمة.



وقال إن كبرى الشركات متعددة الجنسيات مهتمة بتوقيع صفقة بملايين الجنيهات الإسترلينية معه.

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وعلى خلفية أكاذيبه، سلمت سيباستيان سلسلة من الأموال بلغ مجموعها 141 ألف جنيه إسترليني، معتقدة أنها استثمارات في البحث العلمي، على حد قول المدعين.



ولكن ديكستر سرق المال لنفسه وابتكر سلسلة من الأعذار الغريبة عن عدم تمكنه من سدادها، وأبلغت الضحية الشرطة.



واعترف ديكستر بالذنب في 7 تهم بالاحتيال، وغير مذنب في تهمة واحدة تتعلق بحيازة مقال مستخدم في الاحتيال، وبتهمة واحدة تتعلق بإفساد مسار العدالة، وما زالت محاكمته مستمرة.

المصدر - البيان

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