الأحد 21-11-2021
الوكيل الاخباري

إدارة الأزمات تدعو إلى الالتزام بالتحذيرات بشأن الأحوال الجوية

الأشغال تعلن عن فتح طريق وادي الموجب

عبيدات : تطعيم فئة الطلاب من ١٢-١٨ سنة مصلحة وطنية

البنك المركزي: ارتفاع الدخل السياحي في المملكة

الأرصاد تؤكد على التحذيرات اليوم الاحد خلال تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي

الصحة: دخلنا بموجة كورونا الثالثة

350 ألف دينار جوائز نهاية العام مع تجاري توفيري

المياه : نحو مليون م3 خزنتها السدود من اول هطول مطري- صور

الاشغال تتعامل مع انهيارين صخريين على طريق ذيبان-الموجب

إغلاق نفق المدينة لصيانة منهل

الأحد، 21-11-2021 09:47 ص

بريطاني يخدع مليونيرة ويسرق منها 141 ألف جنيه إسترليني

20211121092649783


الوكيل الإخباري - وجد محتال بريطاني أسهل طريقة إلى قلب سيدة بريطانية ادعاء حبها ليسهل عليه سلب أموالها. وادعى المحتال أنه رجل أعمال ناجح لديه استثمارات كبيرة، لتكتمل عملية خداع المليونيرة التي التقى بها في تطبيق «Tinder»، وفقا لما استمعت إليه المحكمة في بريطانيا

ووعد ريتشارد ديكستر، 37 عاما، الضحية البريطانية أمريتا سيباستيان بأنه على وشك تحقيق مكاسب ومبالغ كبيرة بعد أن أخبرها أنه حصل على براءات اختراع لتكنولوجيا الأدوية الحيوية القيمة.

وقال إن كبرى الشركات متعددة الجنسيات مهتمة بتوقيع صفقة بملايين الجنيهات الإسترلينية معه.

اضافة اعلان


وعلى خلفية أكاذيبه، سلمت سيباستيان سلسلة من الأموال بلغ مجموعها 141 ألف جنيه إسترليني، معتقدة أنها استثمارات في البحث العلمي، على حد قول المدعين.


ولكن ديكستر سرق المال لنفسه وابتكر سلسلة من الأعذار الغريبة عن عدم تمكنه من سدادها، وأبلغت الضحية الشرطة.


واعترف ديكستر بالذنب في 7 تهم بالاحتيال، وغير مذنب في تهمة واحدة تتعلق بحيازة مقال مستخدم في الاحتيال، وبتهمة واحدة تتعلق بإفساد مسار العدالة، وما زالت محاكمته مستمرة.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Afghan_Mi-17_(alternate)

شاهد...هبوط اضطراري لمروحية 'مي-17' التابعة للقوات الجوية الهندية

imaشسيشسبge

سقوط آلاف الدولارات من سيارة نقل المال والشرطة تتوعد (فيديو)

900x450_uploads,2021,11,20,7576a1e6ab

ناسا ترسل مركبة فضائية لتصطدم بكويكب

image (5)

'فيسبوك' يجمع أماً بابنتها بعد 60 عاماً من الانفصال في بريطانيا

1084652-1

افتتاح معرض عن الآثار المصرية في متحف هيوستن - صور

1042671500_34_0_1372_724_1000x541_80_0_0_4c9324ca3c7d73a594867dfeba9f4cef

سرقة محل مجوهرات بالكامل في اميركا - فيديو

أخبار متعلقة
ce6283c1-bbf5-4699-98e0-d9b5b9fa2b7b_16x9_1200x676

كندا تعتقل مراهقاً نفذ أكبر عملية سرقة عملات مشفرة