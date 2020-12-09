بريطاني يخسر جائزة بأكثر من مليون إسترليني بسبب زوجته

الوكيل الإخباري _ بعد ان تطابقت ارقام ورقة اليانصيب التي اختارها ، خسر رجل بريطاني جائزة كبرى بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك لقيام زوجته بتغيير تركيبة الأرقام دون علمه.





حيث فاز "جاكوب" في رهان قيمته 7.5 مليون جنيه إسترليني مع 6 فائزين أوروبيين، محققًا 1.071.420 جنيهًا إسترلينيًا، الا ان زوجته قامت بتبديل الأرقام باعتقادها اننهم لم يجلبوا أي حظ طوال العام.



واشار جاكوب الى انه بقي متمسك بالأرقام التي اختارها حتى هذا الأسبوع، باستثناء الرقم 2، ويقول جاكوب، "لم أكن أشاهد القرعة لكن زوجتي قالت لي: "ستقتلني.. ظهرت أرقامنا لكنني غيرته" ، لقد ظننت أنها تمزح.

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المصدر : اليوم السابع



