بريطاني يركض في 365 ماراثوناً لمساعدة مرضى السرطان - صور

الوكيل الإخباري - نجح بريطاني في الساعات الأخيرة من 2022 في تحقيق الهدف الجنوني الذي حدده للسنة المنصرمة، وهو جمع مليون جنيه إسترليني لمكافحة السرطان من خلال الجري في 365 ماراثوناً.



وأصرّ غاري ماكي (53 عاماً) على أن يشارك أول من أمس تحت المطر الماراثون الـ365 له هذه السنة، مجموعه مسافة 15330 كيلومتراً، واستقبله حشد صغير من المؤيدين على مقربة من منزله.

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لكن هذا الأب لثلاثة أطفال الذي يعيش في كليتور مور بشمال غربي إنجلترا، لم يتوصل إلا بعد ساعات قليلة من حلول رأس السنة، إلى هدفه المالي وهو مليون جنيه إسترليني، لدعم مرضى السرطان. وكان المبلغ لا يزال يزداد يوم الأحد. وهذا التحدي ليس الأول الذي يخوضه غاري ماكي لصالح جمعيات خيرية، إذ سبق له أن جاب البرازيل جواً، وتسلق جبل كليمنجارو، وقطع تجديفاً مسافات تعادل مسافة بحر المانش، وركض مسافة 100 ماراثون في 100 يوم عام 2017 ثم أنجز 110 في 110 أيام عام 2021.









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