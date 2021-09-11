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السبت، 11-09-2021 11:12 ص

بسبب الجوع.. أفغاني يبيع ابنته ذات الـ4 سنوات مقابل 590 دولار

قققق


الوكيل الإخباري - قال المواطن الأفغاني مير نظير إنه قرر بيع طفلته ذات الـ4 سنوات من عمرها مقابل 590 دولارا، لإنقاذ أسرته من الجوع.

وقال نظير في حديث لصحيفة "تايمز"، إن صاحب محل تجاري لم يرزق بأطفال اقترح شراء طفلته مقابل 20 ألف أفغاني، أي 236 دولارا، لتساعده في العمل

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وأضاف نظير أنه رفض بيع طفلته بهذا السعر وطلب من صاحب المحل 50 ألف أفغاني ما يساوي نحو 590 دولارا.

وقال الرجل للصحيفة إنه كان مضطرا لذلك لإنقاذ أسرته المكونة من 7 أشخاص.

وأضاف: "هذه ليست مسألة خيار الأمر يكمن في اليأس".

وأوضح الأب أنه سبق أن عمل ضابط شرطة في مدينة غزنة، لكنه فقد وظيفته وفر مع زوجته وأطفاله الـ5 إلى كابل قبل أيام قليلة من وصول "طالبان" إلى العاصمة الأفغانية.

وأضاف: "ما زلنا نتناقش الأمر. لو ستعمل في المحل فربما سيكون مستقبلها أفضل من مستقبلها معي، وهذا المال سيوفر لعائلتي، وهذه الأموال ستنقذ عائلتي".

 

المصدر - لبنان 24 

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