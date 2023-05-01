الإثنين 01-05-2023
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الإثنين، 01-05-2023 11:13 ص

بسبب الحمام.. مقتل 4 أشخاص في البرتغال !

حمام


الوكيل الإخباري- قُتل أربعة رجال، تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، اليوم، في شجار بين مربّي الحمام جنوبي البرتغال، وفقاً لتقارير إعلامية.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في مدينة سيتوبال، عثرت على الرجال الأربعة قتلى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية لوزا، نقلاً عن الشرطة.

ووفقاً للنتائج الأولية، أطلق أحد الرجال (40 عاماً) النار على الثلاثة الآخرين ببندقية ثم انتحر.

ولم يكن معروفاً في البداية ما الذي أثار الشجار بالضبط. ومع ذلك، كان الأمر مرتبطاً بتربية الحمام، حسبما ذكرت محطة التلفزيون الحكومية (آر تي بي)، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة «بوبليكو» أن الرجال الأربعة لديهم حدائق خضراوات غير قانونية في المنطقة، حيث توجد أيضاً غرف علوية للحمام.

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