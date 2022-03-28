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الإثنين، 28-03-2022 08:45 ص

بسبب خلافات حول الميراث.. جريمة جديدة تهز مدينة مصرية

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الوكيل الإخباري - هزت جريمة جديدة بلدة مصرية، حيث أقدم شقيقان على قتل عمهما وإصابة نجله وحفيده في جنوب الجيزة، بسبب خلافات على الميراث.

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وأطلق أحد المتهمين في بلدة الحوامدية، أعيرة نارية تجاه عمه ونجل عمه وحفيد الأول مما تسبب في إصابتهم وتم نقلهم إلى المستشفى، إلا أن المصاب الأول لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بنزيف داخلي ولا يزال الابن والحفيد يتلقيان العلاج داخل المستشفى.


كان الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الحوامدية قد تلقى بلاغا بوجود إطلاق أعيرة نارية ومصابين بمنطقة مسجد السلام.


وتبين من التحقيقات قيام عاطل وشقيقه بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش تجاه عمهما ونجله و حفيد الأول.


و بمواجهتهما أمام مباحث قطاع الجنوب، اعترف الموقوفان بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على الميراث وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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