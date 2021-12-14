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الثلاثاء، 14-12-2021 10:08 ص

بسبب زوجين من سوريا.. سجن وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة دنماركية قرارها بإدانة وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ ، في قضية اتخاذ قرار غير قانوني يقضي بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء.

وكان اللاجئ السوري "النور علوان" وعمره 26 سنة، قد تقدم بشكوى بعد أن فصلته الوزارة في 2016 عن زوجته "ريماز الكيال" البالغة وقتها 17 عاما، ووضعتهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال 4 أشهر، مع أنها كانت حاملا.

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وحكم القضاة، في محاكمة عزل وصفت بالتاريخية، بأن قرار ستويبرغ لفصل الأزواج، الذي اتخذته عام 2016، كان قرارا غير قانوني وحكموا عليها بالسجن 60 يوما. وفقاً لموقع "يورونيوز".


وقالت ستويبرغ إنها فوجئت بالحُكم، وأضافت أن قرارها كان يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال.


وتعد القضية أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.


وقالت ستويبرغ خلال مؤتمر صحفي خارج المحكمة: "لست أنا فقط من خسر، بل القيم الدنماركية خسرت أيضا"، مضيفة أنها ستتقبل العقوبة.

 

 

المصدر - البيان 

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