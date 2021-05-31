بسبب كورونا... عريس يقضي ليلة زفافه في زنزانة بألمانيا

الوكيل الإخباري - بالتأكيد ما كان يتخيل عريس /24 عاما/ أنه سيقضي ليلة زفافه على هذا النحو. فبدلا من أن يكون في سريره، اضطر مواطن من مدينة بيلفيلد الألمانية أن يقضي ليلة زفافه مع اثنين من ضيوفه (كلاهما 23 عاما) في زنزانة بمركز للشرطة.

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وأعلنت الشرطة اليوم الاثنين أن مكتب إنفاذ القانون في المدينة طلب من الشرطة يوم الجمعة الماضي المساعدة بعد أن تجاهل حوالي 25 ضيفا في الحفل قواعد مكافحة كورونا. وبحسب البيانات، كان الاحتفال ينتقل أحيانا من المبنى السكني إلى الشوارع والأرصفة المحيطة.



وذكر متحدث باسم الشرطة أنه عندما أرادت الشرطة تنفيذ عملية الإخلاء، قاوم العريس بعنف وضرب ضابطا على وجهه. كما كُسرت نافذة الباب الأمامي للمنزل أثناء المشاجرة، وأصيب الشاب البالغ من العمر 24 عاما في يده. وتم نقله إلى الحجز بعد تلقي العلاج في عيادة خارجية بالمستشفى.



وبحسب البيانات، أمضى الشابان الآخران /23 عاما/، اللذان شاركا في العنف، الليلة في الزنزانة أيضا.

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