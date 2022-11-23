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الأربعاء، 23-11-2022 10:52 ص

بسبب نوبة قلبية.. هبوط اضطراري لطائرة بحرينية في أربيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت "طيران الخليج"، الناقلة الوطنية البحرينية، أن رحلتها رقم GF19 المتجهة من مطار البحرين الدولي إلى مطار شارل ديغول الدولي في باريس يوم الثلاثاء، قد غيرت مسارها لتحط في أربيل بالعراق، وذلك إثر تعرض أحد أفراد طاقم الضيافة بالرحلة لنوبة قلبية مفاجئة توفي على إثرها في أربيل.

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وقالت "طيران الخليج": "إذ تنعى الناقلة الوطنية المتوفي وتدعو لأهله وذويه بالصبر والسلوان؛ فإنها تفيد أن الرحلة قد واصلت خط سيرها إلى باريس كما هو مقرر.

 

وأكدت طيران الخليج أن سلامة مسافريها وأفراد طاقمها تأتي في المقام الأول دائماً، شاكرة مسافري الرحلة المذكورة على صبرهم وتفهمهم".

 

 

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