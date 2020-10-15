بسعر خيالي .. بيع صقر في مزاد بالسعودية - فيديو وصور

الوكيل الاخباري – شهد مزاد نادي الصقور السعودي أضخم عملية بيع من نوعها على الإطلاق، حيث زاد سعر صقر صغير في السعودية على 170 ألف دولار في مزاد سنوي ينعقد على مدار 45 يوما للطير الجارح ذي المكانة المرموقة في دول الخليج.

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واشار منظمو المزاد في نادي الصقور السعودي في بيان، الى إن الطائر تم بيعه يوم الثلاثاء بمبلغ 650 ألف ريال سعودي (173 ألف دولار) بسبب سماته الفريدة وندرته.

#شاهد

بيع"شاهين فرخ طرح ظهرة

بمبلغ 650 ألف ريال كأعلى رقم في مزادات المملكة

#مزاد_نادي_الصقور_السعودي pic.twitter.com/KefBN2zyPh بيع"شاهين فرخ طرح ظهرة #حفر_الباطن "..بمبلغ 650 ألف ريال كأعلى رقم في مزادات المملكة October 13, 2020



ووصف النادي البيع بأنه الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم لطائر من سلالة الشاهين الصغيرة. وفقا لـ "رويترز".



وتمثل الصقارة، وهي تقليد تربية الصقور وتدريبها على الصيد، جزءا مهما من التراث الثقافي الصحراوي في السعودية والدول المجاورة يعود لآلاف السنين.



ويمكن أن تتجاوز سرعة الصقور 300 كيلومتر في الساعة، لكنها أصبحت باعتراف دولي ضمن الأنواع المهددة بالانقراض. وتضع الدول لوائح مختلفة تحكم بيعها، وصيدها، وتربيتها وأنشطة الصيد باستخدامها.



وأوضح النادي أن الصقر الذي يبلغ وزنه 1.1 كيلوغرام، تم اصطياده في البرية بحفر الباطن شمال شرق السعودية.



#مزاد_نادي_الصقور_السعودي

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الصقار / صالح المطيري ..

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قفلها .. 200 الف

قفلها .. 300 الف

قفلها .. 400 الف

قفلها .. 500 الف

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🔥🔥🔥🔥 الصقار / صالح المطيري ..قفلها .. 200 الفقفلها .. 300 الفقفلها .. 400 الفقفلها .. 500 الف🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/gYMEEzsPIV October 14, 2020

وبدأ المزاد في الثالث من أكتوبر تشرين الأول ويمتد حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني، وينظمه نادي الصقور السعودي الذي تأسس عام 2017 بدعم من الحكومة بهدف الحفاظ على النشاط الذي يمثل تراثا قديما للبلاد.ويسافر مالكو الصقور في الخليج الباحثون عن فرص الصيد، مع طيورهم عادة بالطائرات إلى دول مثل باكستان والمغرب ومنطقة آسيا الوسطى في الأشهر الباردة.











