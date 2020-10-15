بسعر خيالي .. بيع صقر في مزاد بالسعودية - فيديو وصور

الوكيل الاخباري – شهد مزاد نادي الصقور السعودي أضخم عملية بيع من نوعها على الإطلاق، حيث زاد سعر صقر صغير في السعودية على 170 ألف دولار في مزاد سنوي ينعقد على مدار 45 يوما للطير الجارح ذي المكانة المرموقة في دول الخليج.
واشار منظمو المزاد في نادي الصقور السعودي في بيان، الى إن الطائر تم بيعه يوم الثلاثاء بمبلغ 650 ألف ريال سعودي (173 ألف دولار) بسبب سماته الفريدة وندرته.
📍#شاهد— صوت الشرقية (@Sharqiya_Voice) October 13, 2020
بيع"شاهين فرخ طرح ظهرة #حفر_الباطن"..
بمبلغ 650 ألف ريال كأعلى رقم في مزادات المملكة
#مزاد_نادي_الصقور_السعودي pic.twitter.com/KefBN2zyPh
ووصف النادي البيع بأنه الأكبر على الإطلاق على مستوى العالم لطائر من سلالة الشاهين الصغيرة. وفقا لـ "رويترز".
وتمثل الصقارة، وهي تقليد تربية الصقور وتدريبها على الصيد، جزءا مهما من التراث الثقافي الصحراوي في السعودية والدول المجاورة يعود لآلاف السنين.
بيع صقر "شاهين فرخ" بـ650 ألف ريال..— هاشتاق السعودية (@HashKSA) October 14, 2020
مبيعات قياسية في #مزاد_نادي_الصقور_السعودي.. والإجمالي يتجاوز 2.5 مليون ريال. pic.twitter.com/Fzk5lNDEeL
ويمكن أن تتجاوز سرعة الصقور 300 كيلومتر في الساعة، لكنها أصبحت باعتراف دولي ضمن الأنواع المهددة بالانقراض. وتضع الدول لوائح مختلفة تحكم بيعها، وصيدها، وتربيتها وأنشطة الصيد باستخدامها.
وأوضح النادي أن الصقر الذي يبلغ وزنه 1.1 كيلوغرام، تم اصطياده في البرية بحفر الباطن شمال شرق السعودية.
.#مزاد_نادي_الصقور_السعودي— مناف - 2030 (@manf89348115) October 14, 2020
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الصقار / صالح المطيري ..
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قفلها .. 200 الف
قفلها .. 300 الف
قفلها .. 400 الف
قفلها .. 500 الف
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المصدر : سبوتنك