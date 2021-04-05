الإثنين 05-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ادارة الدوريات الخارجية تحذر من الحوادث البسيطة

وزير الصحة يقرر صرف مكافآت لأطباء وصيادلة وأطباء أسنان

660 ألف دولار... بلغ سعر شريط لعبة 'ماريو'

وزير التنمية يشكل لجنة لمراجعة نظام جمع التبرعات

10 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة التربية لـ الوكيل : لا اسقاط للعام الدراسي الحالي

الغذاء والدواء :خطة رقابية شاملة في رمضان

الصحة : مؤشرات حاسمة نهاية الشهر الحالي

العمل لـ الوكيل : عطلة الأحد تشمل القطاع الخاص

مطالبات باعتبار قطاع الإنشاءات من القطاعات المتضررة

الإثنين، 05-04-2021 02:54 م

بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية الروسية

Is-3_lesany


الوكيل الإخباري- نجحت ماريا كولتاكوفا إحدى المحاربات اللواتي شاركن في الحرب العالمية الثانية في قيادة دبابة T-72B3 في منطقة بيلغورود الروسية.

ونظم جنود الجيش الروسي ممراً شرفياً لكولتاكوفا عبر أراضي ميدان التدريب العسكري حيث ساعد قائد فرقة المركبات الثالثة الروسية أليكسي أفديف المحاربة المخضرمة في أداء مهمتها لقيادة الدبابة.

وذكرت كولتاكوفا أنها خلال الحرب العالمية الثانية كانت قد ركبت دبابة بالفعل على جبهات القتال لمساعدة الجرحى، فيما لم تضطر لقيادة الدبابة بمفردها كما فعلت في سن الـ 99.

وتمكنت "الجدة الفولاذية"، كما تحب أن يطلق عليها، من تسجيل 13 رقما قياسياً جديداً بمختلف المجالات، وهي تخطط لتحطيم ثلاثة أرقام قياسية في المستقبل القريب.

يذكر أن كولتاكوفا قفزت في عامها الـ93 بالمظلة لأول مرة وقامت بأداء "قفزات هوائية" أثناء قيادتها للطائرة الشراعية، ليس هذا وحسب، بل تمكنت الجدة من تسجيل رقم قياسي في إطلاق النار من الأسلحة الهوائية في إحدى المدارس.

اضافة اعلان
 

المصدر: لبنان24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
uae

دبي.. بائع يحرق محلا للأقمشة لتخلف صاحبه عن دفع راتبه المتراكم

606715a242360438707f6e03

أحد أفراد أسرة ستالين يتعرض لسرقة أمواله في روسيا

بيع-شريط-لعبة-ماريو-قديم-جدا-بمبلغ-660-ألف-دولار

660 ألف دولار... بلغ سعر شريط لعبة 'ماريو'

ازياء

كواليس صناعة الأزياء الفرعونية في موكب المومياوات الملكية

6066d2b64c59b72af31dcfa8

سوري يخترع سيارة تسير بالماء بدلا من الوقود

لللللللللللل

ملكة مصر الفرعونية تحافظ على جمال شعرها

أخبار متعلقة
o-DINOSAUR-570

الكشف عن بقايا نوع من الديناصورات ملقّب بـ'الكائن الذي يسبب الخوف'

6064174d4c59b7225e1bb201

الكلب الرئاسي 'ميجور' يعض مجددا أحد العاملين بالبيت الأبيض

mother-cat-carries-her-baby-kitten-her-mouth.961bf729

تركيا: موجة تعاطف مع قطة حملت مولودها المصاب إلى المستشفى طلبا للمساعدة

ExoPKxzUYAEXyv5

طفل بريطاني يعثر على أحفورة عمرها 488 مليون عام

3202124133347797864278

عراك بين فيلين في سيرك روسي يخرج عن السيطرة

١-329-730x438

الأمير هاري يحصل على وظيفة جديدة في شركة أمريكية