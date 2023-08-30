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الوكيل الاخباري

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في هذا البلد

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الأربعاء، 30-08-2023 11:57 م

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في هذا البلد

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الوكيل الاخباري- نظرا لتوقع انخفاض معدل المواليد في  الصين، قررت مقاطعة تشانجشان صرف مكافأة قدرها 1000 يوان (137 دولارا) من أجل تشجيع الشباب على الزواج في الأعمار التي تزداد فيها فرص الإنجاب. اضافة اعلان


وقالت المقاطعة التي تقع في شرق الصين، عبر حسابها الرسمي على “Wechat”، إن المكأفاة تقتصر على الأفراد الذين يتزوجون لأول مرة، بشرط أن يكون عمر العروس  25 عاما أو أقل. 

مواليد الصين 

في السياق نفسه، أعلنت المقاطعة التي تقع في شرق الصين أيضا عن عدد من الإعانات لمساعدة الآباء في رعاية الأطفال والتعليم والخصوبة، وفقا لـ “إن بي سي” نيوز. 

جدير بالذكر أن عدد الأفراد الذين يتزوجون في الصين آخذ في الانخفاض، علما بأن الحد القانوني لسن الزواج في الصين هو 22 عاما للرجال و20 عاما للنساء. 

وتخشى الصين من أول انخفاض في عدد السكان منذ ستة عقود، وكذلك من عملية الشيخوخة السريعة، وبناءً على ذلك تعكف السلطات على اختبار سلسلة من التدابير لتعزيز معدل المواليد، بما في ذلك الحوافز المالية وتحسين مرافق رعاية الأطفال.

ووفقا للبيانات الحكومية الصينية الصادرة في يونيو، سجلت معدلات الزواج مستوى قياسيا منخفضا في عام 2022 عند 6.8 مليون، وهو أدنى مستوى منذ عام 1986، كما أنه في العام الماضي كان هناك 800 ألف حالة زواج أقل مما كانت عليه في عام 2021.

 




 

 


 

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