الإثنين 31-05-2021
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الإثنين، 31-05-2021 01:31 م

بصورة ساحرة لبلد عربي .. رائد فضاء فرنسي يعايد والدته - شاهد

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الوكيل الإخباري- نشر رائد الفضاء الفرنسي توماس بيكيه، في تغريدة على صفحته الخاصة بموقع تويتر، صورة من الفضاء تظهر فيها محافظة الفيوم المصرية على شكل قلب، واستعان رائد الفضاء بالصورة ليعايد والدته والأمهات جميعاً ليعبر عن حبه لها.

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وعُرف رائد الفضاء الفرنسي توماس بيكيه بحبه لمصر، حيث يهتم دائماً بنشر صور لنهر النيل والدلتا والتغزل بهما لموقعهما الفريد.


ونشر رائد الفضاء الفرنسي على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنهر النيل والدلتا تحديداً، وعلق على الصورة بمدى إعجابه بالموقع المتميز لهذا النهر.

 

وأضاف "النيل والدلتا في مصر التي تتناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة بهما وتتدفق لزرقة البحر الأبيض المتوسط"، وذلك ضمن الرحلة الفضائية الثانية لرائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه (43 عاماً)، وإقامته خلال محطة الفضاء الدولية.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 

 

 

 

 




 

 


 

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