بضغطة زر واحدة .. طريقة هامة لتقليل استهلاك الكهرباء في المنزل

الوكيل الإخباري- تحتوي الثلاجات على مفتاح لتوفير الطاقة، وهي ميزة مصممة لمساعدتك في التحكم في استهلاك كميات كبيرة من الطاقة، وتقليل فاتورة الكهرباء، بحسب موقع «applianceteacher» البريطاني.



زر في الثلاجة يوفر فاتورة الكهرباء



في الثلاجات الذكية يوجد زر لتوفير الطاقة في ملفات التسخين، والمعروفة أيضًا باسم «سخانات موليون»، يمكنه توفير استهلاك الثلاجة للطاقة ومن ثم تقليل فاتورة الكهرباء. فعند تشغيل المفتاح، يتم إيقاف تشغيل السخانات، مما يقلل من استهلاك الطاقة في الثلاجة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي تعطيل السخانات إلى تكثيف الثلج في الثلاجة، كما أن بعض التصميمات الأحدث في الثلاجات تحتوي على نظام توفير طاقة تلقائي يدير هذه الميزة.



ويقع زر توفير الطاقة في الثلاجة حول الباب، وفي بعض الحالات يُنصح بإيقاف تشغيله لمنع تسرب المياه على الأرض. وفي حال عدم وجود الزر في أحد الأنواع، يمكن اتباع النصائح التالية لتوفير استهلاك الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء:



تنظيف الملفات:

توجد ملفات المكثف عادةً في الجزء الخلفي من الثلاجة، وهي تقوم بمهمة التبريد. إذا تراكمت عليها الفضلات والغبار، فقد يتسبب ذلك في اضطرار الجهاز إلى العمل بجهد أكبر للتخلص من الحرارة. فقط افصل الثلاجة عن التيار الكهربائي، واستخدم المكنسة الكهربائية لإزالة الحطام. وعند إعادة الثلاجة إلى مكانها، اترك مساحة بينها وبين الحائط لدوران الهواء.



تحقق من درجات الحرارة:

يجب أن تكون درجات حرارة الثلاجة بين 36 درجة فهرنهايت و38 درجة فهرنهايت، وينبغي ضبط المجمدات بين 0 درجة فهرنهايت و5 درجات فهرنهايت. يمكنك الحصول على مقياس حرارة للثلاجة/المجمد لمراقبة الحرارة، حتى لا تستهلك المزيد من الكهرباء.



افحص أختام الأبواب:

تعمل أختام الأبواب تمامًا مثل شرائط الطقس، فهي تمنع الهواء من الهروب من الثلاجة. يؤدي فشل الأختام إلى ارتفاع فواتير الطاقة. أحد الاختبارات هو وضع ورقة نقدية في الباب عند إغلاقه. إذا كان بإمكانك سحب الورقة النقدية بسهولة والباب مغلق، فقد تحتاج إلى استبدال الأختام. وبالنسبة للثلاجات الأحدث ذات الأختام المغناطيسية، ضع ضوءًا ساطعًا داخل الثلاجة وأطفئ أضواء المطبخ. إذا كان بإمكانك رؤية الضوء يتسلل عبر حواف الباب، فهذا يعني أن الأختام تحتاج إلى استبدال.



نقل الثلاجة:

تأكد من عدم وضع الثلاجة تحت ضوء الشمس المباشر، أو بالقرب من غسالة الأطباق، أو في أي مكان آخر يتسبب في عمل الجهاز بجهد أكبر للبقاء باردًا، حتى لا يستهلك المزيد من الكهرباء.

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المصدر : الوطن