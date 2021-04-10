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السبت، 10-04-2021 11:13 ص

بطريقة مبتكرة.. هكذا تحايلا للحصول على لقاح كورونا في الباكستان

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة La Jornada المكسيكية، أن رجلين صبغا شعرهما وحواجبهما باللون الأبيض، وأبرزا بطاقتي هوية شخصين آخرين لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة إنهما اضطرا للجوء إلى الخديعة للحصول على اللقاح، بعد أن بدأت حملة التطعيم في البلاد بكبار السن فقط، حيث قررا التنكر على هيئة مسنين.

وأشارت إلى أنهما ذهبا إلى المؤسسة الطبية كما هو مطلوب، وهما منقعان ويضعان مكياجا يمنحهما سنا أكبر من عمرهما الحقيقي، وبالفعل نجحا في البداية في خداع الأطقم الطبية حيث كان من الصعب اكتشاف مظهرهما الحقيقي، لكن صوتهما خانهما.

وأكدت La Jornada أنه تم القبض على الرجلين، وتوجيه تهمة انتحال شخصية إليهما.

يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى التي يلجأ فيها البعض إلى الخداع من أجل التطعيم ضد COVID-19.

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المصدر: لبنان24


 




 

 


 

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