بعد أشهر من الجفاف.. الثلوج تكسو إفران المغربية - فيديو

الوكيل الإخباري - شهدت مدينة إفران الجبلية المغربية، الواقعة وسط الأطلس المتوسط، تساقط ثلوج كثيف، يوم الأحد. وتعتبر هذه المنطقة أرض العجائب الشتوية في المغرب.



وتراوح تساقط الثلوج بين 10 و40 سنتمتر من يوم الأحد حتى الاثنين على الساعة التاسعة صباحا في عدة مقاطعات.

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كما استمرار هطول الأمطار الغزيرة، التي تتراوح بين 20 و35 ملم منذ الأحد في مختلف المحافظات المغربية.



وتواجه المملكة المغربية أسوأ موسم جفاف بعدما غابت الأمطار عن سمائها لأشهر عديدة، وهو ما خلق مخاوف من حدوث تداعيات كارثية على الموسم الزراعي.

البيان

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