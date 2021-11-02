بعد أنباء عن حالتها الصحية ..المكلة اليزابيث تتجول بسيارتها -شاهد

الوكيل الإخباري-ظهرت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، يوم الإثنين، لأول مرة، بعد أن أعلن قصر باكنغهام أنها ستأخذ استراحة لمدة أسبوعين لـ"أسباب صحية".

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ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة للملكة إليزابيث وهي تقود سيارتها بنفسها، بالقرب من قلعة وندسور.



وبدت الملكة التي كانت ترتدي نظارة شمسية وحجابا، سعيدة وبصحة جيدة عندما غادرت، بسيارتها الخضراء، المدخل الخلفي لقلعة وندسور.



وكان قصر باكنغهام قد أعلن أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ستغيب بنصيحة من الأطباء عن مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ الذي تستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية (بريطانيا) مطلع نوفمبر الجاري.



وكانت الملكة إليزابيث قد ألغت زيارتها المقررة إلى إيرلندا الشمالية الأسبوع الماضي وأمضت ليلة مؤخرا في مستشفى إدوارد السابع الخاص في لندن.

pic.twitter.com/i6QgdFjkAq Queen is spotted driving around the Windsor estate as she's seen for first time since hospital stay https://t.co/WvLr5vGtoN November 1, 2021

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