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الثلاثاء، 01-12-2020 03:24 م

بعد أن حاول خداعها .. تايواني يبيع جهاز بلايستيشن 5 بسبب زوجته!

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الوكيل الاخباري - باع رجل تايواني جهازه "بلايستيشن 5" بعد أن اكتشفت زوجته أنه ليس جهازا لتوجيه الموجات.

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مع سلسلة إصدارات "إكس بوكس" وبلايستيشن 5 التي قدمت ثورة من الألعاب الجديدة، فإن الجميع حريصون على المشاركة في حركة الجيل التالي لأنفسهم، إلا أن هذا لم يسر بشكل جيد لهذا الشاب التايواني، وفقا لموقع "آسيا ون". 

في الأساس، يتداول البعض صورة نمطية بأن العديد من النساء، أو بشكل أكثر تحديدًا، ربات البيوت، لا يبقين على اطلاع بأحدث تقنيات الألعاب ويعارضن عمومًا وجود مثل هذه الأجهزة في المنزل. 

يوضح الفيديو (بشكل نظري) كيف يطلب الزوج المحب للعبة وحدة تحكم جديدة من "بلايستيشن برو" ويحاول إقناع زوجته بأنه قد حصل على جهاز توجيه جديد يسمى "بلاش سبيد" (Plash Speed). 

 


بمساعدة عامل التوصيل، تمكن من تنفيذ الحيلة وخدع زوجته. اكتسب الفيديو الكثير من الزخم على الإنترنت عندما تم إصداره، حيث رأى العديد من الأشخاص (الأزواج على الأرجح) الجانب المضحك من الفيديو.


لسوء الحظ بالنسبة للرجل التايواني، حاول خداع زوجته بإخبارها أن جهاز "بلايستيشن 5" كان جهازًا لتنقية الهواء، وعلى الرغم من نجاح الحيلة في البداية، شمت زوجته رائحة المؤامرة، وفي النهاية اكتشفت أنها كانت وحدة ألعاب.


وبعد أن اكتشفت زوجته حقيقة الجهاز، اضطر صديقنا التايواني لبيع الجهاز بثمن بخس، وعندما سأله أصدقاؤه عن سبب بيعه بثمن بخس، كان الجواب والتفسير مضحكا لهم ومحرجا له.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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