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السبت، 25-12-2021 04:53 م

بعد أن شوه وجهها بمادة حارقة.. "مريم" تعود إلى جامعتها وزملائها يستقبلونها بحرارة - صور

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الوكيل الاخباري - انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو لاستقبال أساتذة وطلاب معهد الفنون الجميلة بجامعة الفلوجة العراقية، زميلتهم مريم الركابي، بعد حادثتها التي شغلت الرأي العام.اضافة اعلان


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفتاة العراقية مريم الركابي، لدى عودتها إلى معهد الفنون، بعد أن أقدم شاب على حرق وجهها بمادة أسيدية لرفضها الزواج منه، وأصبحت تلقب باسم "الأميرة مريم"، حيث رحب بها زملاؤها وأساتذتها بحرارة، وسط هتافات وأغان وتصفيق.

 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بحادثة الشابة مريم، حيث سكب أحد الأشخاص مادة "التيزاب" على وجهها، مما تسبب بتشوهات لها، وسط دعوات لإنزال أقسى العقوبات بحق الجاني.

وفي تفاصيل الحادثة الأليمة، طلب أحد الشباب الزواج من الفتاة لكنها رفضت، فما كان منه إلا القدوم إلى منزلها في منطقة المنصور غربي العاصمة بغداد، والتسلل إليه ليلًا وسكب المادة الحارقة على وجهها والهرب بسرعة.

وقال والد مريم: "أنا ووالدتها كنا في العمل، ومريم وأخوها وزوجته في البيت، عندما دخل المجرم إلى البيت وقام بسرقة هاتفها، وسكب مادة "التيزاب" عليها وهي نائمة".

وأضاف: "مريم تعيش حياة مأساوية، ومضت 7 أشهر على الحادثة، ولم تُشفَ من التشوهات التي حصلت في جسمها".

وناشد والد الضحية، رئيس مجلس القضاء فائق زيدان "النظر في القضية بجدية".
وبحسب والدة الضحية، فإن الجاني قدم ليلًا، وهو ملثم، على الرغم من مروره أمام نقاط أمنية، والمارة في الشارع المؤدي إلى منزلهم، لكن لم يقبض عليه أحد، فيما قالت إن الجهات القضائية لم تتعاون معها، ووقفت مع الجاني ضد الضحية، حسب ما تحدثت لتلفزيون عراقي.

ومريم تدرس في كلية الفنون الجميلة، وتُلقب في الجامعة بـ"الأميرة".

 




 




 

 


 

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