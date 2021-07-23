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بعد أن صارع دباً لمدة أسبوع.. أنقذت حياته

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الجمعة، 23-07-2021 11:24 م

بعد أن صارع دباً لمدة أسبوع.. أنقذت حياته

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولون في ولاية ألاسكا الأميركية، إن رجلا جريحا تم إنقاذه بعد تصديه لدب، مدة أسبوع كامل، في معسكر تعدين بمنطقة نائية.


وشوهد الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بالصدفة وهو يلوح بيديه مستنجدا، أثناء مرور طاقم مروحية من قاعدة خفر السواحل الجوية في مدينة كودياك، وفق بيان صادر عن خفر السواحل.

وشاهد أفراد الطاقم في البداية علامة استغاثة فوق كوخ في المخيم أثناء رحلة من كوتزبيو إلى نوم، ولم يروا الرجل إلا بعد التفافهم وعودتهم.

ونُقل الرجل إلى مدينة نوم للحصول على الرعاية الطبية الطارئة، نتيجة إصابة في ساقه وكدمات في الجذع، بعد هجوم الدب قبل أيام.

وقال خفر السواحل، إن الرجل "أفاد بأن الدب عاد إلى معسكره وكان يضايقه كل ليلة لمدة أسبوع كامل".

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وليس من الواضح نوع الدب الذي قيل إنه هاجم الرجل، لكن الدببة البنية والسوداء شائعة في الولاية. وألاسكا هي موطن 98 في المئة من الدببة البنية في الولايات المتحدة.
وعادة ما ترتبط الدببة البنية بمهاجمة البشر، لأنها أكبر ويمكن أن تظهر المزيد من العدوانية، أما الدببة السوداء الأميركية، وهي أصغر من البنية، فهي أقل مهاجمة للبشر ونادرا ما تكون عدوانية تجاه الناس ما لم تضطر للدفاع عن صغارها.

 

ومثل العديد من الحيوانات، تواجه الدببة مشكلة فقدان موطنها، حيث يساهم التوسع البشري في إزالة الغابات، وفقا للصندوق العالمي للحياة البرية.

 




 

 


 

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