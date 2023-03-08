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الأربعاء، 08-03-2023 04:07 م

بعد أن ظهر باكيًا.. شاهد كيف استقبل المتضررون من الزلزال الشيف بوراك

الشيف-بوراك


الوكيل الإخباري - نتشر مقطع فيديو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للشيف التركي “بوراك” أثناء توزيعه الهمبرجر على المتضررين من الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا في 6 فبراير الماضي.

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وقوبل الشيف الشهير بحفاوة بالغة من جانب الأطفال الذيا ارتسمت البهجة على وجوههم بمجرد رؤيته، وسارعوا للجري نحوه، قبل أن يقدم لهم وجبات الهمبرجر من خلال شاحنة متنقلة أحضرها إلى مراكز الإيواء.


وفور وقوع الزلزال، ظهر بوارك في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه في “إنستغرام، وهو ينهار باكيا، ويطلب المساعدة من باقي البلدان والتدخل العاجل لأن الوضع كارثي وأصعب من أن يتحمله أي شخص.

 

وقال متأثرًا: “لا يمكنني أن أصف حزني..لا يمكنني أن أشرح مدى حزني بسبب هذه الكارثة، رحم الله هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم سنحاول أن نفعل ما نستطيع”.


وأضاف: “الوضع صعب جدًا هنا..نحن لا نستطيع فعل أي شيء”، موجهًا نداء الاستغاثة إلى كل من يستطيع تقديم يد العون إلى شعبه وسوريا في هذه المحنة الأليمة.

 

 

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