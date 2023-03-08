بعد أن ظهر باكيًا.. شاهد كيف استقبل المتضررون من الزلزال الشيف بوراك

الوكيل الإخباري - نتشر مقطع فيديو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للشيف التركي “بوراك” أثناء توزيعه الهمبرجر على المتضررين من الزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا في 6 فبراير الماضي.

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وقوبل الشيف الشهير بحفاوة بالغة من جانب الأطفال الذيا ارتسمت البهجة على وجوههم بمجرد رؤيته، وسارعوا للجري نحوه، قبل أن يقدم لهم وجبات الهمبرجر من خلال شاحنة متنقلة أحضرها إلى مراكز الإيواء.



وفور وقوع الزلزال، ظهر بوارك في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه في “إنستغرام، وهو ينهار باكيا، ويطلب المساعدة من باقي البلدان والتدخل العاجل لأن الوضع كارثي وأصعب من أن يتحمله أي شخص.

وقال متأثرًا: “لا يمكنني أن أصف حزني..لا يمكنني أن أشرح مدى حزني بسبب هذه الكارثة، رحم الله هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم سنحاول أن نفعل ما نستطيع”.



وأضاف: “الوضع صعب جدًا هنا..نحن لا نستطيع فعل أي شيء”، موجهًا نداء الاستغاثة إلى كل من يستطيع تقديم يد العون إلى شعبه وسوريا في هذه المحنة الأليمة.

في لفتة إنسانية.. الشيف التركي "بوراك" يوزع "الهمبرغر" على المتضررين من الزلزال



مقطع فيديو متداول يرصد الشيف التركي بوراك أثناء توزيعه الهمبرغر على المتضررين من الزلزال بعد أن قام بإحضار شاحنة همبرغر متنقلة إلى مراكز الإيواء. — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) March 8, 2023

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