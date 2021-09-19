بعد إعلان خطبة طفلين في مصر.. الشرطة تلقي القبض على والديهما- صور

الوكيل الاخباري - ألقت قوات الأمن المصرية القبض، فجر اليوم الأحد، على والدي عروسين قاصرين في محافظة الجيزة بعد وقت محدود من إعلان خطبتهما.

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وكانت قرية "أم خنان" في مركز الحوامدية، شهدت مساء يوم الجمعة حفل خطبة طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وطفلة عمرها 11 عاما، بحسب صحيفة "المصري اليوم".



وتم إلقاء القبض على والدي العروسين بعد أن نشر محل ذهب في الحومدية صورة العروسين على موقع فيسبوك، للاحتفال بأصغر عروسين.





وأثار نشر الصور غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي انتهى بإلقاء القبض على والدي العروسين المتهمين بتزويج أطفال قصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.



وكانت منظمات حقوقية طالبت البرلمان المصري بتجريم مثل هذه الزيجات ومعاقبة المتورطين فيها من الآباء والأمهات.



وطالبوا بالحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ضد المتورطين في مثل هذه الزيجات.



المصدر : سبوتنك

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