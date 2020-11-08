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الأحد، 08-11-2020 01:34 م

بعد الاعتقاد بانقراضها.. سباق لإنقاذ سمكة نادرة عمرها 65 مليون عام

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الوكيل الإخباري _ بعد اعتقادهم بأنها انقرضت منذ سنوات، اكتشف العلماء  مجموعة جديدة من صنف سمكة يطلق عليها اسم "أسبريت" يعود تاريخه لأكثر من 65 مليون عام ، ما جعل العلماء يكافحون للحفاظ عليها ومنعها من الانقراض.

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ويشار الى ان السمكة تعيش في نهر فالسان السريع في إيطاليا وهي سمكة ليلية تعيش بين الصخور، ويقدر العلماء أنها تواجه تحديا خطيرا مع البقاء في ظل الظروف الحالية.


وحسبما اشار عالم الأحياء، نيكولاي كراسيون الى انه بعد سنوات عديدة من محاولة إنقاذها، كان الناس يخبروننا أن هذا النوع انقرض.. لكننا كنا على يقين من أنها لا تزال موجودة.


مؤكدا أن السمكة متواجدة حاليا في نهر فالسان لمسافة 1 كم تقريبا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 سمكة فقط.

 

 

المصدر : سبوتنيك 

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