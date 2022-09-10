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السبت، 10-09-2022 12:47 م

بعد تسجيل اصابة بالجدري.. قرد يثير الذعر في مصر

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الوكيل الإخباري-فوجئ أهالي الإسكندرية في مصر بوجود حيوان بري يتسلق الأشجار مما أثار الفزع بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

تحركت الأجهزة الأمنية بعد ورود بلاغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، وتمكنت القوة الشرطية من السيطرة على الحيوان البري "نسناس"، وإيداعه داخل قفص حديدي تمهيدًا لتسليمه لحديقة الحيوان بالإسكندرية.

بعد إجراء التحقيقات، تبين أن الحيوان المشار إليه ملك مدير أحد المطاعم كائن بدائرة القسم.

واعترف صاحبه، بعد أن ضبطه الأجهزة الأمنية، بأنه يضعه داخل قفص حديدى بالمطعم لجذب الزائرين، إلا أنه فوجئ بقيام الحيوان بفتح القفص والهرب منه ولم يتمكن من السيطرة عليه.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، يوم الأربعاء 7 أيلول ، عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد.


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العين الاخبارية

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