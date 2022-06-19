بعد تصدره تويتر .. تعرف على قصة يوم الأب العالمي !

الوكيل الإخباري-تعود قصة عيد الأب إلى عام 1909 في مدينة سبوكين بولاية ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان سمارت من قدامى المحاربين في الحرب الأهلية، وكان أباً لستة أطفال، وماتت زوجته عام 1898، فقرر أن يتفرغ لتربية أطفاله بمفرده ولم يتزوج بعد وفاة زوجته.





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توفيت الزوجة وهي تلد آخر طفل لها، وتركت لزوجها سمارت 6 أبناء في أعمار مختلفة، وبعد مرور أعوام، كبرت سونوروا لويز سمارت، الابنة الكبرى للرجل، وكان عمرها 27 عاما، وكانت تستمع لخطبة حول عيد الأم، والمشقات التي تعاني منها الأمهات، ومن هنا رأت ما فعله والدها لها ولإخوتها الخمسة، فقررت أن تتقدم بطلب لتخصيص يوم الأب العالمي على غرار عيد الأم والاحتفال به في العالم.



سخر كثيرون من فكرة عيد الأب، لكنها كافحت بكل إرادة وبدأت في تدشين حملة ناجحة من أجل قضية يوم الأب، وبدأ عملها في الظهور وحقق بعض النجاح عندما احتفلت بيوم الأب الأول في 19 يونيو عام 1910م بدعم من جمعية Spokane Ministerial Association ورابطة local Young Men’s Christian Association (YMCA).



ومن أجل الإشادة بوالدها الحنون، تمنت الاحتفال بيوم الأب في عيد ميلاد والدها 5 يونيو لكن لم يكن هناك ما يكفي من الوقت للتحضيرات، وتم الاحتفال باليوم في الأحد الثالث من شهر يونيو.







ودشن رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”هاشتاج “يوم الأب العالمي”، ليعبروا من خلاله عن مشاهرعم الطيبة تجاه آبائهم.







#يوم_الاب_العالمي pic.twitter.com/DcHmkk8D4D Daughter of the best father and best friend in the world❤️❤️ June 18, 2022

صدى البلد