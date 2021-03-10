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الأربعاء، 10-03-2021 09:33 ص

بعد تصريحات الأمير هاري وميغان ماركل... القصر الملكي البريطاني يخرج عن صمته ويرد

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الوكيل الاخباري - خرج القصر الملكي البريطاني عن صمته إثر الضجة التي أحدثتها تصريحات الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال مقابلة أجرتها معهما الإعلامية أوبرا وينفري.

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ولهذه الغاية أصدر بياناً مقتضباً جاء فيه: "تشعر العائلة كلها بالحزن بعد معرفتها بشكل كامل صعوبة السنوات الأخيرة بالنسبة إلى هاري وميغان".
وأضاف: "القضايا التي تمت إثارتها، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالعرق، تثير قلقاً.

 

ورغم أن بعض الذكريات قد يختلف، إلا أنه يتم التعامل معها بجدية وسيجري النظر فيها من قبل العائلة بشكل خاص".


وختم البيان: "هاري وميغان وأرتشي سيظلون دائما أفراداً محبوبين جداً في العائلة".

 

ويشار إلى أن هذه المقابلة تضمنت الكثير من التصريحات التي اعتبرها بعض المتابعين كارثية بالنسبة إلى الأسرة الملكية. ومنها أن هذه العائلة أبدت تخوفها من أن يكون ابن الثنائي الأول أسمر البشرة وهو ما اعتبر تفكيراً عنصرياً.


ويشار إلى أن الأمير تشارلز تجاهل أسئلة وجهت إليه في هذا الصدد خلال زيارة قام بها إلى أحد مراكز التطعيم غربي لندن، علماً أن هاري قال خلال المقابلة: "أجريت ثلاثة اتصالات مع جدتي واتصالين مع والدي قبل أن يتوقف عن الرد على مكالماتي"، معتبراً أنه خذله.

 

ويذكر أن الأمير هاري قرر التخلي عن واجباته الملكية في شهر كانون الثاني (يناير) 2020 وانتقل للعيش مع زوجته وابنهما في جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية من أجل التمتع ببعض الاستقلالية.

 


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