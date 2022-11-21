الإثنين 21-11-2022
الوكيل الاخباري

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

الملك يهنئ بعيد استقلال لبنان

راعي اغنام ينقذ مواطن القى نفسه داخل بركة زراعية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مكافحة المخدرات تُلقي القبض على تاجرَي مخدرات خطرين ومسلحين

الارصاد : عودة الامطار الى المملكة في هذا الموعد

ندوة في اليرموك حول وثائق أم قيس وسياقها التاريخي

الأمن يثني مواطن عن الانتحار في إربد

تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين، 21-11-2022 11:31 ص

بعد تصويت .. تويتر تعيد حساب ترامب

93786


الوكيل الإخباري - بعد استفتاءٍ شارك فيه 15 مليون مستخدم على تويتر، أعلن المالك الجديد للمنصّة الشهيرة، إيلون ماسك؛ فجر يوم الأحد، أنّه قرر تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب؛ على هذه الشبكة الاجتماعيّة، الذي حظر بعد اجتياح عددٍ من أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير 2021.

اضافة اعلان


أتى ذلك، بعد أن كتب ماسك؛ على حسابه الخاص في تويتر: "الجمهور قال كلمته. ترمب سيعود"، إثر النتيجة الإيجابية للاستطلاع الذي أطلقه مساء الجمعة، من أجل اتّخاذ قرارٍ حول إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، فقد أيّدت أغلبيّة المصوّتين عودة ترمب إلى المنصّة!

 

 

سبق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ujuju

تغريدة لـ 'ماسك' تثير الجدل: ابني توفي بين يدي ولن أرحم أحدا

195123

امرأة غاضبة تصفع الرئيس الفرنسي ماكرون في الشارع - فيديو

138389ad55607cd74268d00fe2ebd0c3

بحيلة لا تخطر على بال.. شاهد كيف نجا طفل من امرأة حاولت خطفه في امريكا

تفسير-حلم-الحريق-في-البيت-1

أمريكا..طفل في العاشرة من عمره ينقذ عائلته بعد اندلاع حريق في منزلهم-فيديو

637aa097423604640b3140dc

بايدن يحتفل بعيد ميلاده الثمانين بعيدا عن الأضواء

نهنه

إسبانيا ..العثور عن آثار أحفورية لواحدة من أكبر السلاحف في تاريخ الأرض-صورة

أخبار متعلقة
637aa097423604640b3140dc

بايدن يحتفل بعيد ميلاده الثمانين بعيدا عن الأضواء

1414141

فيديو يحبس الأنفاس... رضيع يتدلى بجسمه من الطابق الخامس في الصين

عتعتعتعت

شاهد.. ترمب يحتفل بزواج ابنته على ملياردير عربي قبيل إعلانه الهام المرتقب

6AF39CEC-69B8-4425-8CBC-46C8E47110E0

غينيس تحدد اسوأ يوم في الاسبوع