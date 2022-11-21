بعد تصويت .. تويتر تعيد حساب ترامب

الوكيل الإخباري - بعد استفتاءٍ شارك فيه 15 مليون مستخدم على تويتر، أعلن المالك الجديد للمنصّة الشهيرة، إيلون ماسك؛ فجر يوم الأحد، أنّه قرر تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب؛ على هذه الشبكة الاجتماعيّة، الذي حظر بعد اجتياح عددٍ من أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي في 6 يناير 2021.

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أتى ذلك، بعد أن كتب ماسك؛ على حسابه الخاص في تويتر: "الجمهور قال كلمته. ترمب سيعود"، إثر النتيجة الإيجابية للاستطلاع الذي أطلقه مساء الجمعة، من أجل اتّخاذ قرارٍ حول إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق، فقد أيّدت أغلبيّة المصوّتين عودة ترمب إلى المنصّة!

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