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الأربعاء، 24-08-2022 10:31 ص

بعد تعرضه للتنمّر... طفل استرالي ينطلق الى عالم الشهرة

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الوكيل الإخباري-في مقطع فيديو انتشر عام 2020 مثل النار في الهشيم ظهر الطفل الأسترالي كوادن بايلز وهو يبكي بشكل هيستيري داخل سيارة والدته ويطلب سكينًا لقتل نفسه، شاكيا من تعرضه لتنمر لا يمكن تحمله بسبب السخرية والاستهزاء الذي يتعرض له نظرا لإصابته بالتقزم.

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هل تتذكرون هذا الطفل الذي كان يبلغ حينها 9 أعوام، والذي حصل وقتها على دعم كبير من المشاهير في أنحاء العالم؟ بعد مرور عامين على الفيديو الشهير، يحصل كوادن بايلز على فرصة لتأدية دور في فيلم جديد من سلسلة الأفلام المعروفة "ماد ماكس" (Mad Max).

 

وفي التفاصيل التي أوردتها شبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية الأميركية، فقد اختار المخرج جورج ميلر -الحائز على جائزة الأوسكار- الطفل البالغ من العمر الآن 11 عامًا في دور صغير في فيلم (Furiosa)، وهو امتداد لفيلم (Mad Max: Fury Road) الذي حقق نجاحًا كبيرًا عام 2015.


وكشف ميلر في مقابلة مع مجلة Good Weekend، نُشرت السبت الماضي، أنه سعى لوضع بايلز على شاشة السينما بعد مشاهدة الفيديو المؤلم الذي شاركته والدته معه في فبراير/شباط 2020.


وشارك الصبي المولود بنوع من التقزم المعروف باسم الودانة، بالفعل في فيلم جديد آخر لميلر عنوانه (Three Thousand Years of Longing) أو "3 آلاف عام من الشوق"، جنبا إلى جنب مع إدريس إلبا وتيلدا سوينتون.


وعن هذا الدور، يقول ميلر لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية "كانت مشاركة جيدة بالنسبة لنا وكانت جيدة له.. وقد قام بعمل جيد لدرجة أنه حصل على دور صغير في (Furiosa).


وكانت بداية تحول كوادن من ضحية يتمنى الموت إلى نجم عالمي، قبل عامين عندما نشرت والدته مقطعا مصورا له وهو يبكي بسبب تنمر أصدقائه عليه لإصابته بالتقزم، حيث نال تعاطفا عالميا أحال حزنه إلى سعادة بالغة.





 

 

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