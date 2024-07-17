بعد تنبؤه باغتيال ترامب.. 5 أحداث يتنبأ بها مسلسل "عائلة سمبسون"

الوكيل الإخباري- شكّل التشابه الجديد بين أحداث المسلسل الكرتوني للكبار "عائلة سمبسون" ومحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب صدمة جديدة للمتابعين حول العالم.

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والتشابه الكبير بين الحلقة التي حملت عنوان "Lisa the Iconoclast" هو تعرض أصغر أطفال العائلة "ليزا" لمحاولة اغتيال خلال موكب احتفالي، ما يتوافق بشكل كبير مع محاولة اغتيال ترامب أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.



وبثت قناة "فوكس" الأمريكية هذه الحلقة التي تحمل الرقم 16 من الموسم السابع للمسلسل في 18 فبراير (شباط) 1996.



والمسلسل الكوميدي الشهير عالمياً لفت الانتباه خلال العقد الأخير بسبب تحقق الكثير من أحداثه في الواقع، من أبرزها فوز دونالد ترامب بالرئاسة، وانهيار الاقتصاد اليوناني، وفساد الفيفا، وحادثة الغواصة تيتان وغيرها.



وسلطت صحيفة "ديلي ستار" الضوء على 5 أحداث ظهرت في المسلسل، ومن الممكن أن تتحقق خلال العام الجاري أو في المستقبل:



الحرب العالمية الثالثة

في حلقة عرضت يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، وحملت عنوان "الحرب العالمية الثالثة"، يمزح هومير (الأب) مع أسرته ويوقظهم من النوم، معلناً اندلاع الحرب العالمية الثالثة.



الروبوتات تحل مكان البشر

تُظهر الحلقة 17 من الموسم 23، التي حملت عنوان "إنهم آليون"، طرد هومير من وظيفته بعدما قرر المدير تعيين روبوتات لاستبدال الموظفين. وعُرضت الحلقة في 18 مارس (آذار) 2012.



رئيسة أنثى

في حلقة بعنوان "العودة إلى المستقبل"، حملت الرقم 17 من الموسم 11، وعُرضت يوم 19 مارس (آذار) 2000، أصبحت الابنة الصغرى لعائلة سمبسون "ليزا" أول رئيسة للولايات المتحدة.



غزو المريخ

في الحلقة 6 من الموسم 11، التي عُرضت في أكتوبر (تشرين الأول) 1999، تعلم ليزا أن الحكومة تبحث عن متطوعين للانتقال إلى المريخ، فسارعت إلى إقناع أسرتها بالتسجيل للقيام برحلة إلى الكوكب الأحمر عبر مركبة فضائية.



نهاية العالم

حملت الحلقة عنوان "بين الرعب"، وهي الرابعة من الموسم الـ11، وعُرضت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 1999، وتظهر في العائلة تحاول الهروب من ثقب أسود غامض يحاول ابتلاعهم وكأنها علامة تدل على نهاية العالم.

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