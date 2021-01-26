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الثلاثاء، 26-01-2021 03:58 م

بعد صراعهما على الكعكة.. شقيقتان تحدثان ضجة بمقطع فيديو جديد.. شاهد

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الوكيل الاخباري - أحدثت شقيقتان صغيرتان من البرازيل ضجة جديدة بمقطع مصور لهما، وذلك بعد حالة الجدل التي أثارتاها على مواقع التواصل الاجتماعي بصراعهما على كعكة عيد الميلاد.

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وكان مستخدمو "السوشيال ميديا" قد تداولوا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فيديو للشقيقة الكبرى، ماريا أنطونيا (6 سنوات) وهي تسارع بإطفاء شمعة كعكة عيد ميلاد شقيقتها الصغرى ماريا إدواردا (3 سنوات) قبلها، الأمر الذي جعل الأخيرة تتشابك معها وتسحبها من شعرها، وسارع أهلهما للفض بينهما، في لقطة طريفة أصبحت متداولة بشكل كبير.


ولم يكتسب فيديو شجار الشقيقتين شهرة إلا بعد إعادة نشره على مواقع "تويتر" و"تيك توك" و"فيسبوك"، بحسب موقع "ياهو" الأمريكي.

 

وفي الفيديو الجديد، جاء الدور على الشقيقة الكبرى، ماريا أنطونيا، إذ احتفلت بعيد ميلادها، أمس الاثنين، ولكن على عكس المشهد السابق، فقد مر الموقف بسلام ودون اشتباك، رغم محاولات الشقيقة الصغرى إطفاء شمعة كعكة عيد ميلاد شقيقتها قبلها.

وعلق والد الطفلتان على الفيديو: "هذه المرة قامت الاثنتان بإطفاء الشموع دون شجار".

 



سبوتنيك

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