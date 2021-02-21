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الأحد، 21-02-2021 12:43 م

بعد عامين.. مصير قاتلي الفتاة الفلسطينية إسراء غريب

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الوكيل الاخباري - ما زالت التحقيقات في قضية مقتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب في العام 2019 تشغل الكثير من المتابعين. والجديد، بحسب ما ذكر موقع "العربية.نت" صدور قرار قضائي قضى بإخلاء سبيل أشقائها المتهمين بقتلها.

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وفي هذا السياق، نقل الموقع تصريحاً أدلى به ناصر غريب، والد الضحية، حيث قال إن الأدلة التي قُدّمت إلى النيابة والتي جرّمت أبناءه مفبركة. وأضاف أن الأسرة تقدّمت بشكوى ضد الجناة الحقيقيين الذين فبركوا الأدلة.

 

وتحدث أيضاً عن تدخّلات خارجية أثّرت في النيابة وفي قرارها. وتابع أن الصور

والفيديوهات وغيرها أثبتت أن الرواية مفبركة.


وأشار إلى أن المتهمين سيحصلون على حكم بالبراءة، وقال: "من أحدث هذه الضجة اعترف بها وقدّمنا شكوى ضد من فبرك مقاطع الفيديو، لكن لم يحرّك أحد ساكناً. كما أن قاضي المحكمة كشف التناقض في أقوال بعض الشهود، وتحديداً الطبيب الشرعي"، واعتبر أنه لو رأى القاضي أي أمر مختلف لما أفرج عن المتهمين. وذكر محامي المتهمين، خالد عمرو أن كلاً منهم دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار.

 

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