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الإثنين، 21-12-2020 10:41 ص

بعد غياب.. العمود الغامض يفاجئ العالم من جديد - صور

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الوكيل الاخباري - بعد ظهوره في أكثر من موقع حول العالم، وعدم رصد أي صور جديدة له منذ فترة، عاد العمود المعدني البرّاق الغامض للظهور مجددا ولكن هذه المرة في نيوزلندا.

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ومؤخرا ظهرت المسلّة المعدينة في أكثر من موقع حول العالم، وبقارتين هما أوروبا وأميركا الشمالية، كما تفاجئ سكان مدينة أديلايد الأسترالية بظهور العمود لديهم أيضا.


وانقطعت أخبار المسلّة لفترة من الزمن حتى رصد مؤخرا في نيوزلندا بمتنزه لسائقي الدراجات الجبلية وهو "كريست تشيرش أدفنتشر بارك"، قرب كانتربيري، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وتداول مستخدمو مواقع التواصل صورا للمسلّة، محاولين تفسير أصلها ومن يقف وراء نصبها في هذا المكان، في حين لم تعلّق إدارة المتنزه على الموضوع.



ويبلغ طول المسلّة التي ظهرت بأستراليا في وقت سابق من ديسمبر 3 أمتار، وقد ضمت إحداثيات تشير إلى مواقع مختلفة حول العالم، منها تمثال أبو الهول في مصر.


وجاء الإعلان عن ظهور "الهيكل المعدني الغامض" في أستراليا، بالتزامن مع تواصل جهود الباحثين لفك الغموض الذي يلف هذه الأعمدة المعدنية التي ظهرت في مناطق مختلفة من العالم ومنها جزيرة "وايت" الإنجليزية.

 

كما رصد عمود معدني شبيه بذلك الذي ظهر في صحراء يوتا في جبل باين بكاليفورنيا، حيث توافد عدد كبير من الأشخاص لقمة الجبل في أتاسكاديرو لمشاهدة المسلّة المعدنية البراقة التي ظهرت في الموقع بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.

 

صحراء يوتا


وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن "أتاسكاديرو نيوز"، فإن الهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ، يبلغ طوله ثلاثة أمتار، بينما يصل عرضه لـ45 سنتيمترا، ويقدّر وزنه بـ90 كيلوغرام.


وكانت وسائل إعلام محلية رومانية قد أشارت إلى أن عمودا معدنيا براقا يبلغ ارتفاعه 4 أمتار شوهد على تل باتكا دواميني في مدينة بياترا نيمت، شمال شرقي رومانيا.


وذهبت بعض الآراء إلى أن الهيكل قد نصب تكريما لفيلم الخيال العلمي"2001: ملحمة الفضاء" للكاتب آرثر سي كلارك، حيث يظهر مجسم شبيه به بالعمل.


ومع إثارة الأعمدة معدنية، فضولا وحيرة واسعين، تبنت مجموعة فنية في ولاية نيو مكسيكو هذه الأعمدة، وقالت إنها معروضة للبيع لمن أراد أن يقتنيها، ولكن هذا الإعلان يصطدم بعدم تفسير كيفية نصبها في مواقع عدة متباعدة حول العالم بفارق زمني محدود.

 

 

المصدر : سكاي نيوز



 




 

 


 

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