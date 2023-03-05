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الأحد، 05-03-2023 11:51 ص

بعد كرة اليابان الحديدية.. شاهد الأجسام الغامضة تصل تركيا

صروة 1


الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام ظهور أجسام غامضة في المياه التركية.

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وبحسب ما تم تداوله، فإن ظاهرة الأجسام الغامضة وصلت تركيا، حيث أعلنت السلطات تدمير جسم غريب عقب اتخاذ التدابير اللازمة.

 

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله جسما غريبا في المياه، حيث تم تفجيره عن بُعد في المياه التركية.

وكانت السلطات اليابانية، قد عثرت على كرة حديدية ضخمة مجهولة المصدر خلال أسبوعين، ما أثار الرعب مجددا عقب العثور على أخرى قبل عدة أيام.

 

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، إعلان اليابان مجددا مجدداً العثور على كرة حديدية ضخمة بأحد كهوف جزيرة تاكوناشيما عند ساحل كاميزو جنوب غرب البلاد.


وبحسب الفيديو أصبح لون الكرة برتقاليا من الصدأ، وهي مجهولة المصدر، حيث يتم عمل تحقيق لمعرفة هويتها ومن أين أتت.


كرة ضخمة:
كما عثرت امرأة يابانية في وقت سابق على كرة حديدية مجهولة قطرها 1.5 متر بأحد سواحل مدينة هاماماتسو فاتصلت بالشرطة التي أتت وطوقت المكان ومنعت الاقتراب من المنطقة.


وأظهر مقطع فيديو وجود كرة ضخمة، على شاطئ البحر بمدينة هاماماتسو، ويلدو لون سطحها أشبه بالرمال، وقد حضر عناصر الأمن لفحص الجسم وأرسلوا صورا لخبراء في الجيش لتفسير هذا الجسم الغامض.

 

 

 

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