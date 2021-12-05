بعد معركة شرسة..أم تنقذ طفلها من فم فهد بأعجوبة في الهند

الوكيل الإخباري - تفاجأت امرأة هندية تعيش في قرية بمنطقة «سيديهي» التابعة لولاية «ماديا براديش» الهندية، وهي توقد ناراً لكي يحصل الأطفال على الدفء، بـفهد يخطف أحد أطفالها البالغ من العمر 8 سنوات، لينفطر قلبها على فلذة كبدها ورغم ذلك لم تستسلم وتعاركت معه من أجل إنقاذ طفلها، .

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ونشرت صحيفة «ذا تايم»، قصة الأم الهندية السيدة «كيران بايجا»، والتي أنقذت طفلها من فم الفهد في اللحظات الأخيرة قبل أن يلتهمه تماماً، حيث تعيش «كيران» وعائلتها في قرية باديجارية بمنطقة غابات تمسار التابعة لناحية سيديهي، تلك القرية التي وقع فيها الحادث، والتي تقترب من محمية سانجاي غاندي للنمور.



فبينما كانت الأم تقوم بإيقاد النار من أجل تدفئة الأولاد، هاجم الفهد أحد أطفالها الذي يدعى «راهول»، البالغ من العمر 8 سنوات، وما إن رأت الأم المشهد الصادم، حتى التقطت عصاها وركضت خلف النمر وعلى بعد كيلومترات من الركض خلفه رأت الفهد يضغط بفكيه على طفلها النائم على الأرض وعندها تدخلت بالعصا لتنقذ ابنها من فم الفهد قبل التهامه بلحظات.



وجاء تدخل الأم في الوقت المناسب، فعندما رأت ولدها تحت فكي الفهد جرت إليه مسرعةً وضربت الفهد الذي هرب وتركهم، إلا أنه عاد مرة أخرى واندفع ناحية الأم التي لولا صراخها الذي جذب أهل القرية لكانت ماتت ضحية افتراس الفهد لها ولطفلها، وبعد إنقاذها لم تشعر بنفسها إلا وهي في المستشفى تعاني من جروح من مخالب الفهد هي وطفلها، إلا أنهما تعافيا منها وخرجا من المستشفى فيما بعد.



وأشاد خبير اليوجا الهندي بابا رامديف، بشجاعة الأم، قائلا:«حقا إنها شجاعة لقد قاتلت النمر من أجل طفلها وأنقذته من الموت».

المصدر - البيان