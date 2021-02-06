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السبت، 06-02-2021 11:02 ص

بعد نصف قرن.. أمريكى يعثر على محفظة فقدها فى قاع العالم - صورة

محفظة قديمة -(تعبيرية)


الوكيل الاخباري - استعاد بول غريشام، وهو من سكان مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، محفظة فقدها فى "قاع العالم" قبل أكثر من نصف قرن.

ووفقا لسكاى نيوز عربية، فالمحفظة فيها تذكارات من مهمته التى استمرت 13 شهرا كخبير فى الأرصاد الجوية للبحرية الأمريكية فى أنتاركتيكا فى عقد الستينيات من القرن العشرين، وقال غريشام لصحيفة: بعد إعادة المحفظة إليه يوم السبت "لقد شعرت بالذهول.. كانت هناك سلسلة طويلة من الأشخاص الذين تعقبونى وأعادوها لى".

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واحتوت المحفظة، التى عثر عليها أعمال الهدم فى قاعدة ماكموردو فى أنتاركتيكا "القارة القطبية الجنوبية"، على بطاقة هويته البحرية، ورخصة القيادة، وبطاقة مرجعية للجيب بشأن ما يجب فعله أثناء الهجوم الذرى والبيولوجى والكيميائى، وبطاقة حصص البيرة، وبيان الاستقطاع الضريبى وإيصالات الحوالات المالية المرسلة إلى زوجته، ولم يكن فى المحفظة أى أوراق نقدية أو أموال، خصوصا أنه لم يكن فى القاعدة العلمية أى بقالة أو شيء للشراء أو البيع.


غريشام، نشأ فى دوغلاس بولاية أريزونا، التحق بسلاح البحرية الأمريكية عام 1948، وأصبح فنى طقس ثم خبيرا فى التنبؤ بالطقس، وفى العام 1967 تم إرساله إلى القارة القطبية الجنوبية كجزء من "عملية ديب فريز"، التى دعمت العلماء المدنيين.

 

 

 

 

المصدر : المبتدأ



 




 

 


 

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