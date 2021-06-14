بعد ١٠ اشهر من الغيبوبة .. سيدة ايطالية تستيقظ وتكتشف الصدمة - صورة

الوكيل الإخباري - فى واقعة أشبه بمعجزة لعب فيها القدر دورًا كبيرًا، استيقظت امرأة دخلت في غيبوبة قبل 10 أشهر لتكتشف أنها أصبحت أماً لطفلة ، حيث كانت كريستينا روزي، البالغة من العمر 37 عامًا، من مونت سان سافينو، في إيطاليا، حامل في شهرها السابع عندما أصيبت بنوبة قلبية دخلت على إثرها في غيبوبة، في تموز/ يوليو من العام الماضي.



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وولدت ابنتها كاترينا عن طريق عملية قيصرية طارئة أجراها الأطباء، بينما ظلت روزي في غيبوبة، والآن بعد 10 أشهر من المحنة، وصف زوج روزي، غابرييل سوتشي، البالغ من العمر 42 عامًا، السعادة الحقيقية التي شعر بها بعدما تمكن هو وزوجته أخيرًا من احتضان طفلتهما بعد الكثير من المعاناة.



ونقلت الأم لأول مرة إلى عيادة في النمسا حيث ستتلقى رعاية متخصصة على مدار 24 ساعة، وستخضع لبرنامج إعادة تأهيل عصبي أثناء تعافيها، وقال زوجها سوتشي، إن الموظفين في المستشفى أزالوا أنبوب ثقب القصبة الهوائية لزوجته للسماح لها بالتنفس بشكل طبيعي، وتابع: "إن رؤيتها تتقدم والتفكير في كيف كانت قبل بضعة أشهر فقط مع كل الاختبارات التي كان عليها التغلب عليها، يبدو أنها معجزة"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.







المصدر - الجديد



