الإثنين 14-06-2021
الوكيل الاخباري

محافظ العاصمة لـ الوكيل : إجراءات للتعامل مع التجول خلال الحظر

بدء تشغيل تجريبي لمصنع محطة فرز نفايات في الرمثا

الصفدي يجتمع مع الأونروا اليوم

ارتفاع في أسعار الذهب مع هبوط في سعر البيتكوين, ما هي العلاقة بينهما؟

صحة الزرقاء لـ الوكيل : 3 إصابات جديدة بالمتحور الهندي في المحافظة

الحكومة توقّع على صرف مستحقات معلمي منصة درسك

هيئة الإعلام تحجب عددا من المواقع الإلكترونية المخالفة

الهيئة البحرية : تأهب العقبة لأي تسرب من ناقلة نفطية في باب المندب

السعودية..قرار إضافي بشأن الحج هذا العام

الصناعة: إجراءات قانونية بحق جمعية الدواجن لطلبها البيع بسعر موحد

الإثنين، 14-06-2021 10:50 ص

بعد ١٠ اشهر من الغيبوبة .. سيدة ايطالية تستيقظ وتكتشف الصدمة - صورة

1dfbb11f90360d16901f39a3e033f7e7


الوكيل الإخباري - فى واقعة أشبه بمعجزة لعب فيها القدر دورًا كبيرًا، استيقظت امرأة دخلت في غيبوبة قبل 10 أشهر لتكتشف أنها أصبحت أماً لطفلة ، حيث كانت كريستينا روزي، البالغة من العمر 37 عامًا، من مونت سان سافينو، في إيطاليا، حامل في شهرها السابع عندما أصيبت بنوبة قلبية دخلت على إثرها في غيبوبة، في تموز/ يوليو من العام الماضي.

اضافة اعلان
 

وولدت ابنتها كاترينا عن طريق عملية قيصرية طارئة أجراها الأطباء، بينما ظلت روزي في غيبوبة، والآن بعد 10 أشهر من المحنة، وصف زوج روزي، غابرييل سوتشي، البالغ من العمر 42 عامًا، السعادة الحقيقية التي شعر بها بعدما تمكن هو وزوجته أخيرًا من احتضان طفلتهما بعد الكثير من المعاناة.

ونقلت الأم لأول مرة إلى عيادة في النمسا حيث ستتلقى رعاية متخصصة على مدار 24 ساعة، وستخضع لبرنامج إعادة تأهيل عصبي أثناء تعافيها، وقال زوجها سوتشي، إن الموظفين في المستشفى أزالوا أنبوب ثقب القصبة الهوائية لزوجته للسماح لها بالتنفس بشكل طبيعي، وتابع: "إن رؤيتها تتقدم والتفكير في كيف كانت قبل بضعة أشهر فقط مع كل الاختبارات التي كان عليها التغلب عليها، يبدو أنها معجزة"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 




المصدر - الجديد 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جسر

لغز 'طنين' جسر في أمريكا يحير العلماء

امر

رجل يقتحم مشاجرة نسائية مسلحة في أمريكا - فيديو

ماكينات-الخياطة-القديمة-والزئبق-الأحمر

ماكينة الخياطة تحتفل بيومها.. الآلة التي غيّرت حياة النساء

ef961e08-7014-45c8-a6ca-d9ea6ac5c2ad_16x9_1200x676

ولادة انثى وحيد قرن في امريكا تنقذ السلالة من خطر الانقراض

ثور هائج -(أرشيفية)

شاهد.. لقطات مروعة لثور يتجول في شوارع جدة

س

روبوت لتوزيع مياه زمزم في الحرمين الشريفين