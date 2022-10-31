بعد 41 عاما... كعكة زفاف الملك تشارلز والأميرة ديانا للبيع في المزاد العلني-صور

الوكيل الإخباري - بعد مرور 41 عاماً على حفل زواج الملك تشارلز والأميرة ديانا كشفت صحف عالميّة أنّ شريحة من كعكة زفاف معروضة للبيع بالمزاد العلني .

اضافة اعلان

وفي التفاصيل، كان نايجل ريكيتس، الضيف الذي حضر حفل الزفاف الملكي وحفل الاستقبال في 29 تموز (يوليو) 1981 قد حافظ على القطعة كما جاءت، في العلبة التي وضعت بها.

وبالإضافة إلى قطعة الكعكة، توجد رسالة مكتوبة بخط اليد من الأمير تشارلز والأميرة ديانا موجهة إلى أفراد طاقم عمل الأسرة المالكة.

وتقدّر قيمة بيع قطعة الكعكة قبل المزاد بـ 300 جنيه إسترليني أي ما يعادل 339 دولاراً، في حين قدرت قيمة الرسالة بـ 150 جنيهاً إسترلينياً، أي ما يعادل 169 دولاراً لكن بحسب "ذا نيويورك بوست"، من المتوقع أنّ يتم بيع قطعة الحلوى مقابل أكثر من ذلك بكثير.

ويشار إلى أنّه سبق وأن تم بيع قطعة من الكعكة نفسها في آب (أغسطس) من العام 2021. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، بيعت القطعة مقابل 1850 جنيهاً إسترلينياً، أي حوالي 3 آلاف دولار.

















الفن