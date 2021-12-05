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الأحد، 05-12-2021 10:19 ص

بعد 50 عاماً.. سيدة أسكتلندية تعثر على خاتمها الضائع

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الوكيل الإخباري - تمكنت سيدة أسكتلندية من العثور على خاتمها الضائع منذ 50 عاماً مستعينة بجهاز لكشف المعادن.

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واستعانت ماك سوين بدونالد ماكفي الذي يبحث عن المعادن كنوع من الهواية، للعثور على خاتمها الذي أضاعته قبل 50 عاما، بينما كانت تجمع البطاطا في أحد المزارع.

وأمضى ماكفي ثلاثة أيام في البحث عن الخاتم في ذات المنطقة التي ذكرت ماك سوين أنها أضاعته فيها، حسبما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.

وبعد عثورها على الخاتم، علقت ماك سوين قائلة: "صدمت لما عثر على خاتمي الذي لا يزال مناسبا للارتداء وفي حالة جيدة. اعتقدت أني لن أراه مجددا".


وأضافت: "سأرتديه دائما إلى جانب الخاتم الذي أهداه زوجي الراحل جون لي عندما أضعته".

 

المصدر - البيان 

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