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الأربعاء، 09-02-2022 10:14 ص

بعد 6 سنوات من العمى.. شاهد ردة فعل طفلة سورية تبصر

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الوكيل الإخباري - أبصرت طفلة سورية النور وفتحت عينيها لأول مرة منذ ولادتها قبل 6 سنوات بجهود أطباء كويتيين، ضمن برنامج طبي لمساعدة الأسر السورية اللاجئيين .

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وفي التفاصيل بحسب العربية نت فقد ولدت الطفلة السورية اللاجئة "سيرينا" مصابة بمرض الماء الأبيض في العين، ما لم يسمح لها بالإبصار طيلة تلك الفترة، كما لم يكن لدى ذويها القدرة على تحمل تكاليف علاجها، وفقاً لما أفاد به الهلال الأحمر الكويتي.

 

وبعد العملية، نشرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبر حسابها في إنستغرام مقطع فيديو للطفلة من المستشفى، وأرفقتها بتعليق: "سرينا إلى النور، لأول مرة في حياتها ترى الأشياء كما نراها بعد عملية إزالة الماء الأبيض من العين الذي كان معها منذ ولادتها".

كما لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات أشادت بنجاح العملية وكفاءة الأطباء المشرفين.

 

 

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