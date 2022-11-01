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الثلاثاء، 01-11-2022 07:49 ص

بعد 85 عاما من رحلته.. العثور على كاميرات تاريخية لمستكشف أمريكي في كندا -صورة

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الوكيل الإخباري - عُثر في كندا على كاميرات ومعدات تعود إلى المصور الأمريكي برادفورد واشبورن، كان تركها عام 1937 على نهر جليدي في إقليم يوكون بولاية ألاسكا الأمريكية.

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وأوضحت هيئة «باركس كندا» أن فريقاً من الرياضيين الذين استعانت بهم شركة «تيتون غرافيتي ريسيرتش» المتخصصة في إنتاج مقاطع فيديو عن الرياضات الخطرة، توجه إلى إقليم يوكون للعثور على المخبأ الذي تُركت فيه كاميرات برادفورد واشبورن.

وقالت «تيتون غرافيتي ريسيرتش» أن «المخبأ دفن في الجليد منذ عام 1937، ويضم ثلاث كاميرات تاريخية تحوي صوراً لما كانت تبدو عليه هذه الجبال قبل 85 عاماً».

 


 

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