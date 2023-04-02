بعد 960 محاولة... سيدة كورية تنفق أكثر من 13 ألف دولار للحصول على رخصة القيادة -صور

الوكيل الإخباري - بعد محاولات قارب على الألف أنفقت خلالها 13.5 ألف دولار، نجحت سيدة من كوريا الجنوبية في الحصول على رخصة قيادتها ونجحت أخيرا في محاولتها رقم 960.



وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن "شا سا سون" استحوذت على اهتمام عالمي في عام 2005 بسبب إصرارها على الحصول على رخصة قيادتها على الرغم من العديد من المحاولات الفاشلة.

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وأضافت الصحيفة أن السيدة أجرت أول اختبار كتابي في أبريل 2005، ولكنها لم تنجح، فحاولت مرة أخرى في اليوم التالي.



وكررت السيدة سا سون الاختبار كل يوم، خمسة أيام في الأسبوع لمدة ثلاث سنوات.



ثم قللت ذلك إلى مرتين في الأسبوع حتى نجحت بعد 860 اختبارا كتابيا. بعد ذلك جاء الاختبار التطبيقي، والذي اجتازته بنجاح بعد مرور 100 محاولة.



ذكرت الصحيفة أن سا سون دفعت نحو 13.5 ألف دولار للحصول على الرخصة.



لم تتخل المرأة عن هدفها وقالت إنها بحاجة لتعلم القيادة من أجل مشروع بيع الخضار.





البيان