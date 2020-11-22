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الأحد، 22-11-2020 01:01 م

بعمر الـ81 عاما.. إسباني يتسلق جبال الهيمالايا تكريما لضحايا كورونا من المسنين - فيديو

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الوكيل الاخباري - يستعد أحد أكبر متسلقي الجبال عمرا للقيام بتسلق أحد جبال سلسلة الهيمالا، تكريما للضحايا من كبار السن الذين توفوا جراء جائحة "كورونا".

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الإسباني كارلوس سوريا، البالغ من العمر الـ81 عاما يستعد لتسلق أحد جبال الهيمالايا في الربيع، كجزء من حملة تضامنية مع ضحايا الجائحة من كبار السن.


وبعمر الـ60 عاما أصبح سوريا، أكبر معمر يتسلق أعلى 12 قمة في سبع قارات.

 



وبحسب تصريحات سوريا، لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه يشعر بالفرح لدى قيامه بمثل هذه الأمر في هذا العمر، مضيفا أن الكثير من الشباب أخبروه بأنه يعطيهم الكثير من الأمل لدى قيامه بمثل هذه الأمور في هذا العمر.
داعيا كبار السن إلى الاهتمام بصحتهم وممارسة الرياضة والاهتمام بنوعية النظام الغذائي.


مضيفا أنه سيقوم بتسلق هذا الجبل تكريما لضحايا الجائحة من كبار السن بالإضافة لرغبته بوضع زهور على قمتها عن راحة المتوفين.

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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