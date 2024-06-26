"بعوضة".. تقلق أولمبياد الفرنسيين

الوكيل الإخباري-

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ارتفع عدد الإصابات بحمى الضنك في منطقة باريس الكبرى بشكل كبير في الأشهر الأولى من عام 2024، حسب تقرير جديد لمعهد باستور، الذي قدّر الفترة التي يستطيع فيها البعوض نقل 5 أنواع من الفيروسات بين 3 أيام و3 أسابيع.وقبل الألعاب الأولمبية، ومع وصول أعداد هائلة من الزوار الدوليين إلى باريس، خصوصاً من البلدان الموبوءة بحمى الضنك، قال باحثو معهد باستور: «إننا في حاجة إلى اليقظة».ووفقاً لـ«مديكال إكسبريس»، أثبت باحثون من المعهد، بالتعاون مع وكالة مكافحة البعوض الإقليمية، والمركز الوطني المرجعي لفيروسات المفصليات، أن بعوضة النمر، الموجودة الآن في باريس الكبرى، قادرة على نقل 5 فيروسات، هي غرب النيل، وشيكونغونيا، وأوسوتو، وزيكا، وحمى الضنك.