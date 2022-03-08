الثلاثاء 08-03-2022
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الثلاثاء، 08-03-2022 10:19 ص

بغرض جمع المال.. ينتحل صفة شرطي ويحرر مخالفات في مصر

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الوكيل الإخباري - انتحل رجل في مصر صفة شرطي وحرَّر مخالفات بغرض جمع المال بصورة غير شرعية.

ولجأ المتهم إلى تلك الحيلة الماكرة بأحد الشوارع في القاهرة، مستوقفاً قائدي الدراجات النارية للحصول منهم على أموال بزعم عدم تحرير محاضر، إلى أن كُشف أمره وقُبض عليه.

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واعترف الجاني بارتكابه الواقعة لجمع الأموال، موضحاً أنه أنفق المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.


كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغاً من سائق مركبة «توك توك»، يفيد بأنه فوجئ بأحد الأشخاص يستوقفه ويدعي أنه رجل شرطة، وتحصل منه على مبلغ مالي نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحجز الدراجة النارية لعدم حمله مستندات ملكية للدراجة.


وتمكنت الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة وبحوزته سلاح ناري، ليقر بممارسة تلك الحيلة ثلاث مرات بالأسلوب ذاته.

 

البيان 

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