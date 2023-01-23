بـ'ولادة مبكرة'.. امرأة تلد طفلاً عملاقاً في البرازيل - صورة

الوكيل الإخباري - ولد طفل في البرازيل بحجم ضخم، مما دفع الأطباء لإجراء عملية ولادة مبكرة لإخراجه من بطن أمه، كونها لن تتمكن من حمله لفترة أطول، إذ وُلد وهو يزن 7.328 كيلوغرامات وطوله 59 سنتيمترا.



وأنجبت كليديان سانتوس (27 عاماً)، الأربعاء الماضي، ابنها أنغرسون في عملية قيصرية، في ولاية أمازوناس البرازيلية.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، كانت سانتوس في المستشفى لإجراء استشارة روتينية، لكن الأطباء أدركوا أن الطفل الذي لم يولد بعد، كان أكبر من أن تحمله لفترة كاملة.



وبحسب الصحيفة، فإن أنغرسون موجود في حاضنة بالمستشفى في حالة مستقرة، وليس لديه أية تشوهات، وهو أكبر طفل يولد في ولاية أمازوناس.

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وسجل الطفل أنغرسون رقماً قياسياً جديداً في الولاية، من قبل طفل يزن حوالي 5.8 كيلوغرامات.



وذكرت الصحيفة، أن مستشفى بادري كولومبو تقوم بجمع التبرعات لشراء ملابس جديدة لأنغرسون، لأن الملابس التي اشتراها والداه لا تناسب حجمه.





سكاي نيوز