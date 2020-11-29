بـ 7800 دولار شهرياً.. عُمانية تعتني بـقطط وكلاب في منزلها!

الوكيل الإخباري _ تعمل سيدة عُمانية تدعى "مريم البلوشي" على رعاية حيواناتها الأليفة في منزلها في العاصمة العمانية مسقط.

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حيث انها تعتني بـ 480 قطة و12 كلبًا، وتصفها بأنها عامل لتحسين المزاج ورفيق أفضل من رفاقها البشر.



واشارت البلوشي الى انها تجد الحيوانات خاصة القطط والكلاب أكثر وفاءً من البشر ، وتبلغ نفقات البلوشي ما يقرب 7800 دولار شهريًا لرعاية هذه الكائنات اللطيفة ، من أجل إطعامها وتنظيفها بالإضافة إلى أخذها إلى الطبيب البيطري للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.



المصدر : الامارات نيوز

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